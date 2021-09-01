Transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren, Samatta, Perotti ve Lemos ile yollarını ayıran Fenerbahçe , kadrosunu flaş bir isimle güçlendirdi. Sarı Lacivertli ekip, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirdiği Diego Rossi'yi kadrosuna kattı ve Uruguaylı yıldızı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Sarı Lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD’nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Diego!" ifadeleri kullanıldı.

Diego Rossi, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe, Rossi transferiyle birlikte; Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Burak Kapacak ve Min-jae Kim'in ardından 7. takviyesini yaptı.









Değeri 18 milyon Euro

Diego Rossi, 1 Ocak 2018’de altyapısından yetiştiği Penarol’den Los Angeles’a transfer oldu. ABD ekibi genç oyuncu için 2.75 milyon Dolar bonservis bedeli ödedi. Uruguaylı yıldız, kısa sürede sadece takımının değil, ligin en önemli futbolcularından biri haline geldi. Geçen sene Transfermarkt’taki değeri 20 milyon Euro olan Rossi, MLS tarihinde bu baraja ulaşan ilk futbolcu oldu. 23 yaşındaki oyuncu, şu anda da 18 milyon Euro ile ligin en değerli futbolcusu konumundaydı.





59 gol atıp, 22 asist yaptı

Uruguaylı yıldız, Los Angeles’ta 121 maça çıkarken, 59 gol atıp, 22 asist yaptı. Rossi, 18 Temmuz 2020’de 6-2 kazanılan Los Angeles Derbisi’nde 4 kez ağları havalandırarak, lig tarihinde bir maçta 4 gol atan 13. oyuncu oldu.

Uruguay’dan davet alsa da forma giymedi

Rossi, 5 Mart 1998’de Uruguay’ın başkenti Montevideo’da dünyaya geldi. Yıldız futbolcu, Uruguay’ın U17, U20 ve U23 Milli Takımları’nda forma giydi. Ancak A Takım’da hiç şans bulamadı. 23 yaşındaki futbolcu 5 Ekim 2020’de Uruguay’dan davet alsa da forma giymedi.

Ermenistan’dan davet aldı

Başarılı oyuncunun İtalya pasaportu var. Ayrıca aile kökenlerinde Ermenilik olan Rossi, Ermenistan’dan kendi ülkeleri adına oynaması için de davet aldı. Ancak henüz bu konudaki kararını vermedi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye transferi sonrası, Uruguay tarafından Milli takıma çağırılarak ilk kez forma şansı bulması olası. Özellikle Avrupa’da yapacakları, bu ihtimali fazlasıyla yükseltebilir.