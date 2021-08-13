Fenerbahçe 'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Min-jae Kim'de son dakika gelişmesi... Sarı Lacivertli ekip, 24 yaşındaki stoperin transferini resmen açıkladı. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Çin ekibi Guoan'dan transfer edilen Min-jae Kim'le 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

''Fenerbahçemiz, Çin’in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim’i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!''









Vitor Pereira yolunu gözlüyor

Sarı Lacivertli ekibin Portekizli teknik patronu Vitor Pereira'nın bizzat istediği Güney Koreli stoperin, bir an önce takıma katılmasını istediği gelen haberler arasında. Bu sezon 3'lü savunmayla şampiyonluk mücadelesi verecek olan tecrübeli teknik adam, Kim'i merkezdeki savunmacı olarak kullanmayı planlıyor.

Min-Jae Kim, Fenerbahçe'de 3 numaralı formayı giyecek.

Pereira'nın 3'lüsü: Tisserand-Kim-Szalai

Pereira, hazırlık maçlarında stoper hattını Tisserand-Szalai-Novak şeklinde kurdu. Min-jae Kim'in 11'e monte edilmesiyle birlikte defansın merkezi Tisserand-Kim-Szalai şeklini alacak.









5.25 milyon Euro bedelle gitmişti

Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro bedelle Jeonbuk Hyundai Motors'dan Beijing Guoan'a transfer olan 24 yaşındaki stoper, Çin ekibinde 59 maçta forma giydi. 2017 yılında Güney Kore liginin en iyi genç oyuncusu seçilen 24 yaşındaki stoper, 2018 yılında ise sezonun ilk 11’inde kendisine yer buldu.

Güçlü fiziği ve tekniği ile öne çıkıyor

Güçlü fiziği ve tekniği ile öne çıkan Min-Jae Kim, 32 kez formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe daha önce Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Emir Ortakaya'yı renklerine bağlamıştı.