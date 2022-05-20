Son dakika Fenerbahçe haberi! Mert Hakan’a 84 milyon TL

Fenerbahçe ’de ligin son bölümünün en formda isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş, bu performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini üzerine çekti. CSKA Moskova ile Torino, başarılı orta saha oyuncusunun peşine düştü. İki takımın da yakın ilgi gösterdiği Mert Hakan için ilk adımı atan taraf CSKA oldu. Devre arasında kiraladığı Yusuf Yazıcı’nın ardından bir Türk yıldıza daha kancayı takan Rus devi, Sarı- Lacivertliler’e 5 milyon Euro’luk (84 milyon TL) teklifini sundu. Ancak bu rakam, Fenerbahçe Yönetimi tarafından az bulundu. Torino’nun da Mert Hakan için teklif hazırlığında olduğunu bilen Sarı-Lacivertliler, CSKA Moskova’nın teklifini fazla düşünmeden geri çevirdi.

Şimdi gözler Torino’da

Sarı-Lacivertliler, oyuncu satışı konusunda zaten yeni gelecek teknik adamı bekliyor. Ancak yeni hoca satışa onay verse bile Fenerbahçe, Mert Hakan’ı 5 milyon Euro gibi bir rakama satmayı asla düşünmüyor. CSKA Moskova’nın teklifi sonrası gözler Torino’ya çevrildi. İtalyan ekibinin, yıldız futbolcuya olan ilgisini teklife çevirip çevirmeyeceği merakla bekleniyor.