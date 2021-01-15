Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DHA