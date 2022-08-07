Son dakika Fenerbahçe haberi! Maxi Gomez için iki formül...

Yakın zamanda sol bek ve kaleci transferlerini tamamlayan Fenerbahçe , artık yeni golcüsünü de kadrosuna katarak güçlü bir şekilde bu sezon kupalar kazanmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler’in forvet konusunda son olarak gündemine, Valencia’da forma giyen Maxi Gomez gelmişti. Alınan bilgiye göre 25 yaşındaki oyuncu için menaceri ve kulübüyle görüşmelere başlandı. Valencia, yeni transferler yapmak adına ekonomik anlamda bazı satışlar yapmak istiyor. Bu doğrultuda Gomez’in, takımdan ayrılma ihtimali yüksek. Kanarya, yıldız futbolcunun 2.5 milyon Euro’luk yıllık talebini karşılamaya hazır.

Aradaki fark büyük

İspanyollar’la da iki formül üzerinde anlaşma sağlanması planlanıyor. Fener cephesi, karşı tarafın 12 milyon Euro’luk bonservis bedelini 8 milyon Euro civarına çekmek istiyor. Aradaki fark büyük olduğu için bu açıdan ortak noktada buluşulması kolay değil. Fenerbahçe’nin ikinci seçeneği ise satın alma opsiyonlu kiralama. Tarafların pazarlıklarını sürdürdüğü ve nasıl bir yol izleyeceklerinin de önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Menajerlerden Traore önerisi!

Forvet transferinde Maxi Gomez’in yanı sıra Boupendza ve Sörloth gibi isimlerle de ilgilendiği konuşulan Fenerbahçe için ayrıca Lassina Traore iddiası da ortaya çıktı. Menacerlerin, Sarı-Lacivertliler’e, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’ten Lassiano Traore’yi önerdikleri bildirildi. 2021 yazında Hollanda temsilcisi Ajax’tan 10 milyon Euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu ile ilgili olarak Sarı-Lacivertli yönetimin, teknik direktör Jorge Jesus’tan gelecek rapora göre hareket edeceği öğrenildi. Sözleşmesi 2026’da bitecek Burkina Faso’lu forvetin piyasa değeri şu an 9 milyon Euro civarında.

Szalai giderse yerine Becao

Avrupa’dan kulüplerin, Sarı- Lacivertliler’in stoperi Attila Szalai için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Başta Almanya olmak üzere İtalya ve İspanya’dan takımların, Szalai için ciddi bonservis bedellerini gözden çıkardıkları bildirildi. Kanarya’nın da Macar oyuncusunun olası bir transferi durumunda alternatifini belirlediği bildirildi. Bu doğrultuda İtalya Serie A ekibi Udinese’de oynayan savunma oyuncusu Rodrigo Becao için kulübüyle temasa geçilip, fiyat bilgisi alındığı öne sürüldü. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya, teknik direktör Jorge Jesus’un da şartlara göre transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yusuf Dursun