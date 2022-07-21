Fenerbahçe 'deki durumu uzun süredir merak edilen Kim Min-jae'nin artık İtalyan ekibi Napoli'ye imza atması bekleniyor. Sarı-Lacivertlilerden ayrılması kesinleşen Güney Koreli oyuncunun öncesinde İstanbul'dan da taşındığı belirtildi.





Güney Kore basınından News Naver, oyuncuya yakın isimlerle bir rörpotaj gerçekleştirdi. Oyuncuya yakın isimlerden biri, Napoli'ye transferinin sonuçlandığını şu ifadelerle aktardı:

"Kim Min-jae, Napoli'nin teklifini kabul etti. Fenerbahçe'ye serbest kalma bedeli ödenecek. Min-jae de kendisine yapılan teklifi kabul etmiş durumda. Henüz resmî sözleşme imzalanması ama son anda bir aksilik çıkmazsa bu hafta bitmeden Napoli'ye geçecek"

'Lizbon'a taşındı'

Oyuncunun yakın çevresinden bir başka kişiden alınan bilgilere göre ise Kim Min-jae, zaten İstanbul'dan taşınmış durumda:

"Kim Min-jae, İstanbul'dan ayrıldı. Kişisel antrenmanları için Portekiz'in Lizbon şehrine taşındı"