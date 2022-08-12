Son dakika Fenerbahçe haberi! Keita Balde yine gündemde

Fenerbahçe , Batshuayi’yi bitirmeye çalışırken, bir forvet için daha girişimlere başladı. İtalyan basınına göre Sarı-Lacivertliler, geçen sezon da gündemine aldığı Keita Balde için harekete geçti. İspanya asıllı Senegalli oyuncu, geride kalan sezonu İtalya’nın Cagliari ekibinde geçirmiş, 26 maçta 3 gol, 2 asistle oynamıştı.

27 yaşındaki oyuncunun şu anda bonservisi elinde. Fenerbahçe Yönetimi’nin Balde’yi gündemine almasının nedeni, elindeki iki hücum oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanması. Mergim Berisha, Ümraniye maçında sonradan oyuna girip beraberlik golünü atmasına rağmen takımdan ayrılabilir.









Alman oyuncuya ülkesinden gelen teklifler değerlendiriliyor. Ayrıca tamamen gözden çıkartılan Mbwana Samatta da yolcu. Bu ikiliyle yolların ayrılması halinde Balde’ye imza attırmak için girişimler hızlanacak. Başarılı oyuncuyla Fransa ve İtalya’dan bazı takımların da ilgilendiği belirtildi.