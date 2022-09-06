Jorge Jesus yönetiminde sezona şampiyonluk parolası ile çıkan Fenerbahçe 'de yaz transfer döneminde yapılan takviyeler sonrasında Sarı-Lacivertli ekipte yabancı futbolcu sayısı 17 oldu. Ancak Fenerbahçe bu 17 yabancıdan 3'ü ile yollarını ayırmak zorunda. Sarı-Lacivertli kurmayların Filip Novak ve Mauricio Lemos ile ile birlikte PSV'den transfer edilen Bruma'yı göndermeyi planlıyor. Filip Novak ve Lemos ile görüşmeler devam ederken Bruma'da ciddi sıkıntılar olduğu öğrenildi. PSV'den zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Portekizli kanat oyuncusunun mutlak surette Avrupa'da futbol yaşamına devam etmek istediği körfez ülkelerinde oynamak istemediği öğrenildi. Durum böyle olunca Bruma için transfer sezonu devam eden ülkelerden kulüp arayışına girildi.

PSV'NİN DE ONAYI GEREKİYOR

Avrupa'da Yunanistan Rusya ve Belçika'da transfer dönemi sona ermiş değil. Elini çabuk tutmak isteyen yönetim menajerlerle temasa geçerek Bruma'ya acil takım bulma arayışına girmiş durumdalar. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSV'nin gelişmelerden haberdar edilmesi ve onayının alınması gerekiyor. Bruma'ya kulüp bulunamayıp 14 kişilik yabancı kontenjanı listesine de alınmazsa Fenerbahçe oyuncunun maaşını ödemeye devam edeceği için ciddi bir zarar söz konusu olacak.

GERÇEK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Bruma, istenilen katkıyı bir türlü veremedi. Teknik patron Jorge Jesus Portekizli oyuncuyu kadroda düşünmüyor. (Takvim)