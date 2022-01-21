Fenerbahçe Kulübü’nün altyapısı adeta bir ‘Kaleci fabrikası’ gibi çalışmaya devam ediyor. Süper Lig’de mücadele eden 7 takımın kalesini, sarı lacivertlilerden yeti şen futbolcular koruyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü kökenli Altay Bayındır ve Altınordu’dan gelen Berke Özer’in sakatlanmaları nedeniyle Antalyaspor maçının son 5 dakikasında ve Altay karşılaşmasının tamamında, U19 takımının kalecisi Ertuğrul Çetin’i oynattı.

SIRADA BARTU VAR

18 yaşındaki Ertuğrul’un yedeği ise, sarı lacivertli kulübün eski kalecilerinden Serdar Kulbilge’nin 17 yaşındaki oğlu Bartu idi.

TARIK DIŞINDAKİLERİN HEPSİ A TAKIMDA OYNADI

Sarı lacivertli kulübün altyapısından yeti şen kalecilerden Volkan Babacan Başakşehir’de, Abdullah Yiğiter Atakaş Hatayspor’da, Erten Aksu İttifak Holding Konyaspor ’da, Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa’da, Tarık Çetin Çaykur Rizespor’da ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mert Günok Beşiktaş ’ta forma giyiyor.

Tarık dışındaki diğer tüm kaleciler Fenerbahçe’nin genç takımlarında oynamakla kalmayıp çeşitli dönemlerde A takım da da görev yaptı.

HARUN KASIMPAŞA’DA SERKAN ALANYA’DA

Bu isimlerin yanı sıra, Kasımpaşa kadrosunda yer alan Harun Tekin. 2018-2021 arası Fenerbahçe’de oynadı. Keza Aytemiz Alanyasporlu Serkan Kırıntılı da 2010-13 arası sarı lacivertli formayı giydi. (Hürriyet)