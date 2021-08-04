Adana Demirspor maçına 11 gün kala Fenerbahçe 'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde, Caner Erkin ile Sinan Gümüş’ün kadro dışı bırakıldı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda daha önce Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam ve Oğuz Kağan Güçtekin kadro dışı kalmıştı.

Caner Erkin'in sol bek transferi yapılacak olmasına rağmen forma savaşı vermek istemesinin reddedildiğini belirten Altıparmak, şu ifadeleri kullandı:

''Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın isteği üzerine oyuncumuz Caner Erkin ile gerçekleştirilen toplantıda, 'Seni oynatmayı düşünmüyorum. Senin bölgene transfer yapacağız.' söylemlerine karşılık olarak oyuncumuz Caner Erkin, her zaman mücadeleye açık olduğunu, bölgesine transfer yapılması durumunda da formayı savaşarak alacağını ve kendine güvendiğini iletmiştir.''

''Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletimiştir. Bu zaman zarfında Caner Erkin, antrenmanlarını takımdan ayrı olarak sürdürecektir.''







