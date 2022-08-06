Kadıköy’de uzun yıllar sonra yeniden Samba heyecanı yaşanıyor. Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile bir yapılanmaya giden ve bu yapılanma içerisinde ilk transfer olarak dikkat çeken Lincoln Henrique, Slovacko maçında şov yaptı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde 3-0 kazanan ve rahat bir galibiyet alan sarı-lacivertlilerde, Lincoln öne çıktı.

RONALDİNHO ESİNTİLERİ

Lincoln Henrique’nin attığı 2 golde bir başka Brezilyalı efsane Ronaldinho’yu anımsattı. Futbola başlarken Ronaldinho’dan ilham aldığını belirten Lincoln, dünkü gollerde şut stiliyle hemen dikkat çekti. Her ne kadar Ronaldinho sağ ayaklı olsa da 24 yaşındaki yıldızın topa vuruş şekli ve yön verişi Ronaldinho ile ciddi benzerlikler taşıdı.

ALEX'İ HATIRLATTI

24 yaşındaki yıldız hem oyunu yönlendirmesi hem pasları hem de skor katkısıyla akıllara çok özel bir ismi getirdi. Ancak genç futbolcuyu esas ayakta alkışlatan olay attığı goller oldu. Frikik golüyle önce herkesi mest eden Lincoln ardından maçı bitiren enfes uzaktan golüyle ayakta alkışlandı.

Yakın geçmişte özellikle Brezilyalı futbolcularla özel bir bağ kuran Fenerbahçe taraftarları yeni bir Brezilyalı yıldızla daha heyecanlandı. Lincoln, ‘Çok önem veriyorum’ dediği sol ayağıyla akıllara kulübün efsane Brezilyalısı Alex de Souza’yı getirdi.

Fenerbahçe’ye ilk transfer olduğunda da Alex’i bir idol gibi gördüğünü ve Fenerbahçe tarihindeki yerini çok iyi bildiğini söyleyen 1998 doğumlu oyuncu, şimdiden güvenleri kazandı.

Son 2 maçta Dinamo Kiev ve Slovacko önünde Kadıköy’de 2 gol 2 asistle 4 gole direkt etki eden Lincoln Henrique, sarı-lacivertli kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. (Skorer)



