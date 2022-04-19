Son dakika Fenerbahçe haberi! Jose Sosa bavulunu topladı

Geçen sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen Jose Sosa, bir türlü beklentileri karşılayamadı. 36 yaşındaki futbolcu, 12 Şubat’ta oynanan ve 2-1 kazanılan Giresunspor mücadelesinde 90 dakika sahada kaldıktan sonra bir daha forma yüzü göremedi. İsmail Kartal, özel yaşantısına dikkat etmeyen ve idmanlarda yeteri kadar çaba sarf etmeyen öğrencisini adeta rotasyonun dışında bıraktı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Sosa ile yolları ayıracak.