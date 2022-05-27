Fenerbahçe 'nin gündemindeki hoca adayı Jorge Jesus'u, onu en yakın tanıyan isimlerden eski oyuncusu Jorge Silas'a sorduk. İşte Kıbrıs Rum Kesimi'nde AEL Limassol'un teknik direktörlük görevini üstlenen Silas'ın, sorularımıza verdiği cevaplar;

'2 yıl boyunca beraberdik'

Jorge Jesus'un ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Onun için neler söylersiniz?

"Jesus'la 2 yıl boyunca beraberdik. Teknik adam olduktan sonra birbirimize rakip de olduk. Hâlâ da görüşüyoruz. Harika bir teknik adam. Her zaman takımından maksimumu ister. Fenerbahçe'ye giderse, sadece şampiyonluğa odaklanır. Zaten onun çalıştırdığı takımların tek hedefi budur. Kazanır ya da kaybeder ama her zaman zirveyi ister."

"Oyuncuları yukarı çıkarır"

Jesus nasıl bir teknik adam, diğerlerinden farkı nelerdir?

"Oyunculuk dönemimde daha ilk baştan, 'Bu adamın bir tarzı var' diyordum. Büyük işler başardı ve şimdi tüm dünya onu tanıyor. Çok çalışkandır. Oyuncuları, göründüğünden çok daha iyi bir seviyeye taşır. Küçük detaylara fazlasıyla kafa yorar. Onun takımları, savunmada her zaman çok iyidir. Genelde ligin en az gol yiyen, onun takımları olur. Hücumda da benzer şeylere sahip."

"Hazırlık maçında bağırdı"

*Antrenmanda ya da maçlarda Jesus nasıl biridir?

"Maçlar sırasında oyuncularla, hocalarla, hakemlerle her zaman konuşur. Oyuncularını ileri itmek için adeta onlarla bir mücadelenin içine girer. İdmanlarında 1 dakika bile gevşeyemezsiniz. Hemen sesini yükseltir ve seni uyarır. Bir gün sıradan bir hazırlık maçında iki kez topu kaybettiğim için bana bağırmıştı (Gülerek). Futbol konusunda her zaman güzel sohbetlerimiz oldu. Çılgın biri değil. Sadece futbolla yaşıyor. Maç ya da idman bitince normal biri."

"Birçok isimde emeği var"

Nasıl bir oyun anlayışı vardır?

"Fenerbahçe'ye giderse, kaleye dikine giden bir takım göreceksiniz. Her zaman gol atmayı düşünen, savaşan, topu kaybedince hemen geri almaya çalışan bir oyun anlayışı var. Birçok duran top organizasyonu üzerinde çalışır. Ben dahil, Sergio Conceiçao ve Ruben Amorim gibi birçok önemli hocanın teknik direktörlüğünü yapmıştır. Birçok ismin iyi bir noktaya gelmesinde emeği çok."

"İlham kaynağı oldu"

Futbolcularına karşı yaklaşımı nasıldır. Neleri sevmez?

"Yüzde 100'ünü vermezsen ve tembel olursan senden asla hoşlanmaz. Oyuncularıyla hep diyalog halindedir. Oyunculuk dönemimde, bu kadar takımla konuşan bir hoca daha önce görmedim. Öğretmeyi sever. Oyuncularını, futbol üzerine ona 'Neden hocam?' diye sorular sormaları için zorlar. Bana da bu açıdan ilham kaynağı olmuştur."

"Kapıları Mourinho açtı"

Portekizli hocalara bu kadar ilgi olmasının nedeni nedir?

"Özellikle Jose Mourinho'nun başarıları sonrası insanlar, Portekizli antrenörlere daha farklı bir gözle bakmaya başladı. Sadece 10 milyonluk bir ülkeyiz ama futbolu çok önemsiyoruz. Kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Düşük bütçelerle, Avrupa'nın yüksek bütçeli takımlarına kafa tutabiliyoruz. Benfica ve Porto'nun, Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları çok önemli. UEFA Gençlik Ligi'nde Benfica U19'un şampiyon olması da tesadüf değil."

"Yıldızlarla sorun yaşamaz"

*Yıldızlara ve gençlere karşı nasıl davranır?

"Jesus, 604 maçla, Portekiz'de en fazla maça çıkan ikinci teknik adam. Şampiyonluklar yaşadı ve çok tecrübeli. Pablo Aimar ve Javier Saviola gibi starların hocalığını yaptı. Yıldız oyuncularla bir problem yaşayacağını sanmam. Genç oyunculara ise ilk başta şans vermeyebilir. Ancak çok çalışırlarsa, sezon içinde mutlaka onları takımın bir parçası yapar."

Mehmet Çağrı Davran