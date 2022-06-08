2013-14 sezonundan bu yana şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe , Teknik Direktör Jorge Jesus’un ardından bu özlemi giderecek bir kadro kurmak için harekete geçti.

Jesus’un ligdeki şampiyonluk dışında, Avrupa’ya da büyük önem verdiği ifade edildi. Kariyerinde iki defa Avrupa Ligi finaline çıkan Portekizli çalıştırıcı, yönettiği takımlar ile önemli turları geçmiş, çeyrek finallerde oynamıştı.

TRANSFERLERİN KAMPA YETİŞMESİNİ İSTİYOR

Jorge Jesus bunu yeni kariyerinde de sürdürmek istiyor. Fenerbahçe’nin bu kulvarda da potansiyeli olduğuna inanıyor tecrübeli teknik adam, lig yarışının dışında takımın burada ilerlemesini hedefliyor. Şampiyonlar Ligi ön elenmesine kadar takımı en iyi seviyeye çıkarmaya çalışacak olan Portekizli teknik adam, kampa kadar transferlerin yetişmesini istiyor.

Topuk Yaylası kampında yoğun bir mesaiye girecek olan sarı-lacivertliler, 19-20 Temmuz tarihlerinden birinde ilk ön eleme maçına çıkacak. Bu maça kadar bir aylık hazırlık süreci yaşayacak olan takımda teknik direktör Jesus, ekibini en iyi seviyeye getirmeyi amaçlıyor.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

İsmail Kartal’ın göreve gelmesi sonrası toparlanan ve ligi 2. bitiren sarı-lacivertlilerde oyun sistemi ve düzen, büyük gelişim kaydetmişti. Yeni teknik adam Jesus mevcut sistemi iyileştirme yoluna gidecek. Portekizli çalıştırıcı, sil baştan bir düzen oluşturmayacak. Bu da, sarı-lacivertlilerin zamanı daha efektif kullanması anlamına geliyor. (Skorer)