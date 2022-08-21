Avrupa’da 5, ligde 2 maçı geride bırakan Fenerbahçe ’de en büyük eksiklik santrfor gibi görünmesine ve yönetimin forvet aradığı bilinmesine rağmen, Jorge Jesus’un her maça farklı sistem anlayışıyla sahaya sürdüğü takımda en verimli bölgeler orta saha ve forvet oldu. Geride kalan 7 maçta atılan 16 golün 15’inde goller orta saha ve forvetlerden geldi.

Sadece son iki maçta sekiz gol

Hürriyet'in haberine göre; Geride kalan 7 resmi maçta takımın en golcü ismi 4 golle Enner Valencia olurken, 15 golün orta saha ve forvet oyuncularından gelmesi teknik direktör Jorge Jesus’un yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz sezon 38 maçta 73 gol atan sarı lacivertliler ligi 1.92 gol ortalamasıyla tamamlamıştı. Bu sezon sadece son iki müsabakada rakip filelere 8 gol bırakarak taraftarlarını coşturan sarı lacivertliler sezon öncesi en çok korkulan ve eleştirilen forvet hattından maksimum verim aldı.









Her maça ayrı hücum varyasyonu

Forvet hattındaki bu verimin alınmasında rakibin oyun yapısına göre, Samandıra’da her maç için ayrı hücum varyasyonlarının denenmesinin etkisinin büyük olduğu öğrenildi. Maç başına 2.28 gol ortalamasını yakalayan Fenerbahçe’de yarın oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasının tüm takım için bu sezonun şimdiye dek olan bölümünün ciddi sınavı olarak görüldüğü gelen bilgiler arasında. Kanarya, ilk iki maçını kazanan rakibini devirerek taraftarı önünde de ilk Süper Lig galibiyetini alma amacında.

İlk 7 maçta en golcü yine Valencia

Geride kalan 7 resmi maçın tamamında da 90 dakika sahada kalan tek futbolcu olarak Attila Szalai öne çıkarken, bu 7 karşılaşmada da görev yapan diğer futbolculardan Diego Rossi 527 dakika, Lincoln 372 dakika, Serdar Dursun 299 dakika sahada kaldı. Bir diğer dikkat çeken isimse Valencia... Ekvadorlu golcü geçen sezon Fenerbahçe’de ilk 7 resmi maçta 5 kez fileleri sarsmıştı. Yıldız futbolcu bu sezon da ilk 7 müsabakada 16 golün 4’üne imza attı.