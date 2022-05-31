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Son dakika | Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'un geliş saati belli oldu!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un geliş saati belli oldu.

31 Mayıs 2022, Salı 17:13 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'un geliş saati belli oldu!

Fenerbahçe 'nin görüşme halinde olduğu ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un geliş saati belli oldu. İHA'nın haberine göre Jorge Jesus'u taşıyan uçağın bu gece yarısı saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

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Gün içinde Portekiz basını, Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmasına rağmen serbest kalma maddesi ve bonuslar konusunda devam eden görüşmeler sonucunda Portekizli hocanın İstanbul seyahatinin netlik kazanacağını belirtmişti. Fenerbahçe, ana hatlarda anlaşmaya vardığı tecrübeli çalıştırıcıyı gece yarısı İstanbul'a getiriyor. 

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