Fenerbahçe 'de Luiz Gustavo belirsizliği çözüme kavuşmak üzere. Sarı-lacivertlilerde 1 yıllık sözleşmesi kalan ve takımdan ayrılmak istemeyen Luiz Gustavo, şampiyon olmak istediğini yönetime bildirmişti. "Sarı-Kanarya"nın Gustavo'yu gözden çıkardığı ve yeni sezonda yola devam etmeyeceği beklenirken Jorge Jesus tüm işleri değiştirdi.

LUIZ GUSTAVO'NUN İMDADINA JORGE JESUS YETİŞTİ

İsmail Kartal'ın aksine tek ön libero ve çift forvet dizilimini benimseyen Jesus'un oyun planında Luiz Gustavo'nun da önemi arttı. Takımda hali hazırdaki tek ön libero olan Brezilyalı kıymete bindi. Transferde adımlarını sağlam bir şekilde atması beklenen Fenerbahçe'nin bu bölgeye iki takviye yapması beklenmiyor. Aksam.com.tr'nin analiz haberine göre, orta saha 34 yaşındaki futbolcuya göre dizilecek.

ALİ KOÇ ARADAN ÇEKİLECEK

Brezilyalı ön libero ile bir dönem Botafogo kulübü ilgilenmiş ancak yüksek ücreti nedeniyle transferden vazgeçmişti. Gustavo'nun teknik direktör Jorge Jesus ile yeni bir başlangıca imza atmak istediği öğrenilirken transferde tek yetkili Jesus olduğu için başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, kararı kurt hocaya bırakacak.

PUAN CANAVARI JORGE JESUS

Öte yandan görev aldığı son 5 takımda da maç başına 2 puan ortalamasının üzerine çıkan Jorge Jesus, Benfica ile başladığı 2021-22 sezonunun ilk 16 haftasında tam 47 gol atma başarısı göstermişti. Bu da maç başına neredeyse 3 gol anlamına geliyor. (Akşam)