Sarı-Lacivertliler'in uzun zamandır takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus geçtiğimiz hafta Portekiz'de başkan Ali Koç ile bir araya gelmiş ve ardından da Fenerbahçe 'den teklif aldığını itiraf etmişti. Kanarya'nın teklifi sonrası Rio Karnavalı için Brezilya'ya giden ve 8 Mayıs'a kadar burada kalacak olan 68 yaşındaki çalıştırıcı UOL Esporte'ye konuştu.

Flamengo ya da Brezilya Milli Takımı

Haberde Jesus'un Fenerbahçe'den teklif aldığı kaydedilirken; tecrübeli teknik adam, "Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de beni istedi. Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim. Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırırdım. Ancak bu benim elimde olan bir şey değil. En azından 20 Mayıs'a kadar bekleyebilirim. Ondan sonra bir karar vermem gerekiyor. Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak ise bir hayalimin gerçekleşmesi olurdu" dedi. Flamengo hakkındaki sözleriyle Sarı-Lacivertli taraftarları endişelendiren Jesus, 20 Mayıs sonrası için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.