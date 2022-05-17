Fenerbahçe ’de sezonun son haftasına girilirken 2.’lik hemen hemen garanti hale geldi. Konyaspor ’la ikili averaj eşit olsa da genel tabloda 3 puan ve artı 9 averajla önde olan sarı-lacivertlilerde artık gözler teknik direktör konusuna çevrildi.Fenerbahçe’de sezonun son haftasına girilirken 2.’lik hemen hemen garanti hale geldi. Konyaspor’la ikili averaj eşit olsa da genel tabloda 3 puan ve artı 9 averajla önde olan sarı-lacivertlilerde artık gözler teknik direktör konusuna çevrildi.

İSTANBUL'A DAVET EDİLECEK

Şu anda Jorge Jesus isminin öne çıktığı kulüpte bu hafta içerisinde somut gelişmelerin olması bekleniyor. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını bekleyen Jesus’un da net bir cevap vermesi isteniyor. Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus’un bu hafta görüşmeleri yapacağı, son aşamada ise Portekizli çalıştırıcının İstanbul’a davet edileceği vurgulandı.

İŞTE SÖZLEŞME SÜRESİ VE YILLIK ÜCRETİ

Sözleşme süresi ve maaş konuları şu anda görüşmede kalan konular. Kontrat süresinde taraflar 2 yıllık imza konusunda birbirlerine çok yakın. Maaş konusunda da Başkan Ali Koç, 5 milyon euro ve başarı primlerini masada tutuyor. Jesus da bu fikre sıcak bakıyor.

67 yaşındaki teknik adamın esas olmazsa olmazı ise yardımcı antrenörlerinin hepsini getirmek. Ekibinin maaş bütçesi de masada konuşulacak gündem maddelerinden biri.

Daha önce 20 Mayıs’a kadar bekleyeceğini ifade eden Jorge Jesus, şu an için önceliğine Fenerbahçe’yi almış durumda. Flamengo ve Brezilya’ya dönüş durumunu geri plana iten tecrübeli teknik direktör, tamamen sarı-lacivertli takıma odaklandı.

Yardımcılarıyla beraber bir yandan Fenerbahçe analizlerine devam eden, takımın hem şimdiki hem de geçmişteki maçlarını seyreden Portekizli hoca, kadrodaki eksiklere çalışıyor. Başkan Koç ve Jesus’un görüşmelerinde transfer ve kadrodaki eksikler gündeme getirilecek.

YARDIMCILAR YAKIN TAKİPTE

Sarı-lacivertli kulüple görüşmelerde önemli bir mesafe kat eden Jorge Jesus’un yardımcıları adeta Fenerbahçe’yi çalışıyor. Özellikle Jesus’un birinci yardımcısı olarak tanınan ve çok güvendiği isim olan Joao da Deus, sarı-lacivertli takımla ilgili raporları topluyor. Joao da Deus’un sürekli olarak Jesus’a Fenerbahçe hakkında bilgiler aktardığı, önemli görüntüleri izlettiği ve maçları beraber izledikleri vurgulanıyor.

ZAMANÇOK KISITLI

Fenerbahçe açısından zaman problemi de bulunuyor. Takımın ligi 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön elemeden katılma durumu takvimi epeyce sıkıştırıyor. Zira Şampiyonlar Ligi’nde 2. ön eleme turu maçları 19-20 Temmuz’da başlayacak. Bu da Fenerbahçe’nin sezonu erken açma zorunluluğunu doğuracak. Öte yandan 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig de 5 Ağustos’ta start verecek. Hem Jorge Jesus görüşmeleri hem de transfer çalışmalarının bir an evvel başlaması gerekecek. (Skorer)