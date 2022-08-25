Son dakika Fenerbahçe haberi! Jorge Jesus kendi transferini gönderiyor

Jorge Jesus önderliğinde 12 kişiyi renklerine bağlayan sarı lacivertliler, büyük umutlarla kadrosuna kattığı isimle yollarını erkenden ayırıyor.

Süper Lig 'de yeni sezona hızlı başlayan Fenerbahçe , 3. haftanın sonunda elde ettiği 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Jorge Jesus önderliğinde geçtiğimiz üç haftada 13 gol kaydeden sarı lacivertli ekip, kalesinde 5 gol gördü.

SAVUNMADA BÜYÜK AÇIK

Kanarya, geçtiğimiz sezon takımın yıldızı haline gelen Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transfer olmasının ardından savunmada dengeyi sağlayamadı.

GUSTAVO HENRIQUE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Kim Min Jae'nin Napoli'ye satılmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Flamengo'dan transfer edilen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında görev yaptıktan sonra Portekizli hoca tarafından Austria Wien ve Adana Demirspor karşısında yedek beklemişti. Gustavo Henrique ile ilgili şok bir kararın kapıda olduğu konuşuluyor.

İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, performansıyla Jesus'u da hayal kırıklığına uğratan Brezilyalı stoperle yollarını ayırmayı ciddi şekilde düşünüyor.

Gustavo Henrique 1.4 milyon Euro karşılığında Flamengo'dan sezon sonuna kadar kiralanmıştı.

Yapılan sözleşmede zorunlu opsiyon maddesinin de olduğu iddia edilmişti.

SEÇENEKLER MASADA

Yönetimin Brezilyalı yıldızın sözleşmesini feshetme ve lisans çıkarmama da dahil olmak üzere birçok farklı seçeneği masaya yatırdığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında da bonservisi elinde olan Steven Caulker'ı transfer etmiş ancak kısa bir süre sonra göreve gelen Vitor Pereira'nın talebi sonrası İngiliz stoperle yollar ayrılmıştı. Sarı-Lacivertli yönetim, Gustavo Henrique takımda kalsa dahi mutlaka 8 Eylül'e kadar yabancı bir stoperle kadrosunu takviye etmeyi planlıyor. (Takvim)