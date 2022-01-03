Son dakika | Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus kararını verdi!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'de önceki yıllarda da olduğu gibi yine Jorge Jesus ismi gündeme geldi. Benfica'dan ayrılan tecrübeli hocayı Fenerbahçe'nin yanı sıra daha önce Flamengo ile büyük başarılara imza attığı Brezilya'dan Atletico MG de istemesine rağmen iki takım adına da bu operasyon kolay gözükmüyor.

Brezilya basınından Globo Esporte, Atletico MG'nin projesinin Jorge Jesus tarafından kabul edilmediğini aktarırken Fenerbahçe'ye gitmesinin de pek olası olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin temaslarını sürdürdüğü belirtilse de Jorge Jesus'un kararının farklı olduğu ifade edilmekte.

Dinlenmek istiyor

Jorge Jesus, Benfica'da başarısızlıkla sonuçlanan 18 aylık sürecin ardından hemen yeni bir maceraya atılma noktasında kararsızlık yaşıyor. Deneyimli hocanın önümüzdeki birkaç aylık süreci dinlenerek geçirmek istediği aktarılmakta.