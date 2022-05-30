Son dakika Fenerbahçe haberi! Jorge Jesus geliyor

Fenerbahçe ’de aylardır herkesin birbirine sorduğu, “Yeni teknik direktör kim olacak?” sorusu sonunda yanıtını buldu. Ali Koç, Jorge Jesus ya da İsmail Kartal’ın yeni sezonda takımı çalıştıracağını, pazartesiye (bugün) kadar açıklama yapacaklarını söylemişti. Koç’un tercihi Jesus oldu. Tecrübeli teknik adamın avukatı Luis Henrigue, son görüşmeleri yapmak için hafta sonunu İstanbul’da geçirdi. Yönetimle yapılan toplantıların ardından taraflar her konuda el sıkıştı. Zico’nun da “Mutlaka Fenerbahçe’ye git” dediği 67 yaşındaki çalıştırıcı, avukatı Henrique’den gelen ‘Anlaşma tamam’ mesajının ardından bavulunu topladı.

İlk hedef gruplar

Jorge Jesus, bugün ya da yarın İstanbul’da olacak. Portekizli çalıştırıcıya eşi Ivone ve oğlu Mauro’nun da eşlik edebileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe ile 1+1 senelik sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in, Jesus ve ekibine bonuslarla birlikte senede toplam 7.5 milyon Euro (131 milyon TL) ödeyeceği belirtildi. Başarılı hoca, imzayı atar atmaz yardımcılarıyla birlikte mesaiye başlayacak. Jesus’un ilk hedefi, 2. ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi’ne başlayacak olan Fenerbahçe’yi gruplara taşımak.

İmzadan sonra transfer şov

Fenerbahçe, Jesus’u açıkladıktan sonra transferde bombaları patlatmak için kolları sıvayacak. 19-20 Temmuz’da Devler Ligi’ndeki ilk eleme maçına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, takviyelerin en az yarısını bu karşılaşmaya yetiştirmeye çalışacak. Jesus’un yönetimden en önemli taleplerinden biri bu olmuştu. Fenerbahçe, şu ana kadar görüşme yaptığı ve ilerleme kaydettiği oyuncuları 67 yaşındaki teknik adamla paylaşacak. Jorge Jesus’un istediği futbolcular da masaya yatırılacak. Sarı-Lacivertliler’in bu sezonki en önemli transferlerinin forvet ve orta saha olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



