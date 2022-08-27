Fenerbahçe ’de teknik direktör Jorge Jesus ile yakalanan olumlu hava herkesin yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertliler, Jesus’un idaresinde lig ve Avrupa’da 9 resmi maça çıkarken özellikle yakalanan hücumcu görüntü büyük beğeni topladı. Portekizli çalıştırıcının öğrencileri sözkonusu 9 maçta 24 gol kaydetti. Ligde 3 maça çıkan, Avrupa kupalarında da 6 karşılaşmada mücadele eden Fenerbahçe, hiçbir maçı 90 dakikada kaybetmedi. Sadece Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev’e karşı uzatmalarda üzüntü yaşandı. Süper Lig ’de 3 mücadelede 13 golle maç başına 4.3 gol ortalaması tutturan Fenerbahçe, Avrupa’da da 6 maçta 11 gol atıp, maç başına 1.8 gol ortalaması yakaladı.

MAÇ BAŞINA 3'LÜK ORTALAMA

Milliyet'in haberine göre; Golcü bir kimlik edinen sarı-lacivertli ekip, tüm resmi maçlar baz alındığında maç başına 2.6’lık bir gol ortalaması tutturdu. Kadıköy’de de bu sezon lig ve Avrupa’da 5 maça çıkıp 15 gol kaydeden Fenerbahçeli futbolcular, maç başına 3’lük bir gol ortalaması sağladı.

TARAFTAR DESTEĞİ

Öte yandan lig ve Avrupa’da son 4 maçını galip tamamlayarak iyi bir seri yakalayan Jorge Jesus’un takımı taraftarlarını da heyecanlandırdı.

‘Mister’ lakaplı ünlü teknik direktör, kısa sürede Kadıköy’de çok sevildi ve son Austria Wien maçında özel olarak kendisine tezahüratlar yapıldı.

Bu sezon 9 resmi maçta 27 farklı futbolcu kullanan Jorge Jesus, 12 farklı futbolcusundan da gol katkısı aldı. Enner Valencia, 6 golle en skorer isim olurken, en fazla süreyi de 8 maçta 720 dakika oynayan kaptan Altay Bayındır aldı.

HER YERDE ZİRVEDE

Sarı-lacivertliler, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde en golcü takım oldu. Avrupa Ligi’nde gruplar öncesi elemeler turları baz alındığında en golcü takım Fenerbahçe oldu. 4 Avrupa Ligi eleme maçında 10 gol atan Jorge Jesus ve takımı, İsveç temsilcisi Malmö ile aynı gol sayısına sahip.

Süper Lig’de de 3 haftada 13 gol kaydeden sarı-lacivertliler, burada da zirveye çıktı. Öte yandan bu rakamla beraber 1964-65 sezonundan sonra Fenerbahçe sezona en golcü başlangıcını yaptı.

TÜM HOCALARI GEÇTİ

Fenerbahçe’nin başında 9 resmi maçı geride bırakan Jorge Jesus, attığı 24 golle geçmişteki hocaları geride bıraktı.

2021-22 sezonunda Vitor Pereira ilk 9 maçında 15 gol görmüştü. Erol Bulut’lu Fenerbahçe de 2020-21 sezonunda ilk 9 karşılaşmada 17 gol kaydetmişti.

2019-20 sezonunda Ersun Yanal’ın takımı 18 gole imza atmıştı. 2018-19 sezonunda Cocu idaresinde sarı-lacivertliler 9 maçta 8 gol atabilmişti. 2017-18 sezonunda da Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’si 9 mücadelede 16 gol bulmuştu.





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ŞUT YAĞMURU

Jorge Jesus ile hücumcu bir kimlik kazanan Fenerbahçe’nin şut istatistikleri de dikkat çekti. Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde sarı-lacivertliler sürekli rakip kaleyi deneyen bir görünüm edindi. Ligde 3 maçta 43 şut çeken Fenerbahçe, 22 isabetli şut buldu, 13 gol kaydetti. Maç başına 14.7’lik şut ortalaması tutturan Jesus’un ekibi, 7.3’lük de isabetli şut oranı yakaladı. Avrupa Ligi’nde de benzer bir tablo vardı. Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev maçlarından sonra Avrupa Ligi’nde 4 maçta Fenerbahçe, maç başı 12.5 şut ortalaması buldu. İsabetli şut ortalaması da maç başına 7.5 oldu.







