Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'nin Joachim Löw ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Yunan basını bu iddiaları yaptığı bir haberle başka boyuta taşıdı. Haberde 62 yaşındaki Alman çalıştırıcının İstanbul'da ev aramaya başladığı iddia edildi. Haberin devamında ayrıca Löw'ün Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atacağı, bunun karşılığında ise 20 milyon euro alacağı ayrıntısı da haberde paylaşıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sarı-Lacivertli yönetim, Löw'ün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Samandıra Tesisleri'nde de Alman çalıştırıcının isteklerine göre bazı değişikler yapılacak. Bu konuda da ön çalışmalar başladı. Yönetimin kısa süre içinde Löw'ü açıklaması bekleniyor. (Akşam)



