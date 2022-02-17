Fenerbahçe 'de Ersun Yanal döneminde transfer edilen Luiz Gustavo, Sarı-Lacivertlilerle yol ayrımına geldi. Gelecek sezonun yabancı kontenjanında yer açmak için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Luiz Gustavo da dahil 4 futbolcuyu göndermeyi planlıyor. Brezilyalı ön libero, Ersun Yanal ve Erol Bulut döneminde takımın vazgeçilmez ismiydi.

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo ile ayrılık kararı almasında oyuncunun yüksek maliyeti belirleyici olurken, Brezilyalının son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluk da vedalaşma kararında önemli etken oldu.

DİĞER YOLCU JOSE SOSA

Sarı-Lacivertlilerin yollarını ayıracağı bir diğer isim ise Jose Sosa. 2 sezondur Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Kanarya, tecrübeli futbolcuyla yeni kontrat yapmayı düşünmüyor. Arjantinli yıldızın futbola başladığı Estudiantes'e dönmesi bekleniyor.

TISSERAND'IN AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılmasından sonra 4'lü sisteme dönen İsmail Kartal, stoper tandeminde Attila Szalai ve Kim Min-Jae'yi kullanıyor. Uzun süredir forma şansı bulamayan Marcel Tisserand'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Demokratik Kongolu futbolcuya devre arasında talipler çıkmıştı.

DIEGO ROSSI GERİ DÖNÜYOR

MLS ekibi Los Angeles FC'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak imza atan Diego Rossi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Uruguaylı futbolcu Haziran'da Los Angeles'a geri dönecek. Rossi'nin adı ayrıca Brezilya takımlarından Flamengo'yla da anılıyor. (Akşam)