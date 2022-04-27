Tüm Türkiye’nin konuştuğu Jorge Jesus-Ali Koç görüşmelerindeki detaylar belli oldu.

HEDEFLERDEN MEMNUN KALDI

Milliyet’in edindiği bilgiye göre Jorge Jesus, Başkan Ali Koç’un anlattıklarından, projelerinden ve ortaya koyduğu hedeflerden çok memnun kaldı. Daha önce teknik ekibiyle beraber bir çalışma yapan Portekizli hocanın, toplantıda Fenerbahçe gibi potansiyelli bir kulübün Şampiyonlar Ligi’nde olması gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Jesus’un, sarı-lacivertli kulübün yeniden Devler Ligi arenasına dönmesi gerektiği düşüncesini taşıdığı bildirildi.

MAÇLARI İZLEYECEKLER

Başkan Ali Koç’un Fenerbahçe’nin mevcut kadrosu, Arda Güler başta olmak üzere gelecek vaat eden genç yıldızların takımda yer alması ve ligdeki son durumla alakalı bilgiler paylaştığı belirtildi. Jorge Jesus ve teknik ekibinin Fenerbahçe’nin maç görüntülerini detaylıca izleyeceği, yardımcılarının geniş rapor hazırlayacağı kaydedildi. Takımın 2. sırada sezonu bitirmesi halinde özellikle yeni sezonun kadro çalışmalarının mutlaka Şampiyonlar Ligi ön elemelerine kadar tamamlanması gerektiği detaylandırıldı.

TAKVİM VE PLANLAMAYA HAKİM

Ligde bitime 4 maç kala 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi biletini alırsa ön eleme turunda ilk maçına 19-20 Temmuz’da çıkacak. Sarı-lacivertlilerin sezonu en geç 15 Haziran’da açması gerekecek. Bu nedenle yeni teknik direktörün mayıs ayı içerisinde açıklanıp, kadro çalışmalarının başlaması büyük önem kazanacak. Jorge Jesus’un tüm bu takvim ve planlamalara hakim olduğu öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda olmak isteyen Jesus’un hazır bir kadroyla elemelere başlamak isteyeceği ifade edildi.

EV SAHİBİ CUMHURBAŞKANI

Lizbon’daki Solar dos Presuntos restoranında Jorge Jesus ve Ali Koç’un buluşmasında yer alan Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza adeta ev sahibi gibi davrandı. Portekiz Cumhurbaşkanı’nın sürekli olarak gittiği Lizbon’daki bu restoranda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la tanıştığı ve yakın ilgi gösterdiği belirtildi. Jorge Jesus’u da çok iyi tanıyan Marcelo Rebelo de Souza’nın iş görüşmeleri yapılırken bulunmadığı ama sohbet kısmında ikiliyi yalnız bırakmadığı belirtildi.

ÇOK ÖZEL BİR MEKAN

Herkesin çok konuştuğu Jorge Jesus, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Ali Koç fotoğrafı Lizbon’un ünlü restoranlarından Solar dos Presuntos’ta çekildi.

Bu restoran hem Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza hem de Jorge Jesus için çok özel bir mekan. Aynı zamanda çok iyi arkadaş olan ikili sık sık bu restoranı tercih ediyor.

Jorge Jesus’un özel misafirlerini her zaman Solar dos Presuntos isimli restoranda ağırladığı belirtiliyor. Deniz ürünleri konusunda Portekiz’in en iyi mekanı olarak bilinen restorana başta Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa olmak üzere ülkenin tanınan simaları gidiyor.

EKİBİNDEN VAZGEÇMİYOR

Teknik direktör Jorge Jesus’un Ali Koç’la yaptığı görüşmeden sonra teknik ekibini bilgilendirdiği ifade edildi. Portekizli çalıştırıcının teknik ekibinden asla vazgeçmeyeceği bildirildi. 6 kişilik bir teknik ekibe sahip olan Jorge Jesus’un Fenerbahçe’yi tanıma ve araştırma konusunda da şu an birlikte hareket ettiği dile getirildi.

ÖNCE FİGO İLE BULUŞTU

Jorge Jesus, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmenin öncesinde sürpriz bir isimle daha buluştu. Portekiz ve Avrupa futbolunun efsane isimlerinden Luis Figo, Solar dos Presuntos isimli restoranda Jesus’la bir araya geldi. Jesus’un Benfica’da çalıştığı dönemde de çok iyi diyalogları olan ikili özel bir görüşme yaptı. UEFA Gençlik Ligi’ni takip eden Figo’nun sık sık Jorge Jesus’la buluşarak toplantılar yaptığı kaydedildi.

BREZİLYA'DA DA İSTENİYOR

Jorge Jesus, Brezilya’da da yakından takip ediliyor. Jesus’un Brezilya Milli Takımı için adının geçtiği ancak 68 yaşındaki çalıştırıcının şu anda kulüp takımlarına daha sıcak baktığı kaydedildi. Brezilya’da son derece beğenilen bir isim olan Portekizli teknik direktörün Avrupa’ya daha yakın olduğu bildirildi.

Bu arada Jesus, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmelerin ardından Brezilya’ya uçtu. Ailesiyle beraber 10 gün boyunca Brezilya’da tatil yapacak olan Jesus, Rio Karnavalı’na katılacak. Tecrübeli teknik direktörün herhangi bir transfer görüşmesi yapmayacağı sadece eski kulübü olduğu için Flamengo’yu ziyaret edeceği kaydedildi.