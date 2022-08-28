Yeni bir teknik direktör ve yeni transferlerle kadroda ciddi bir yapılanmaya giden Fenerbahçe ’de buna karşın sezon başı sonuçları herkese umut verdi.

Jorge Jesus yönetimindeki takım kısa hücum futboluna alıştı ve 9 maçta 24 gol atmayı başardı. Milliyet'in haberine göre; Bu olumlu gelişmedeki en büyük etken futbolcu grubunun sistemden keyif alması oldu.

Oyuncular hırslı

Çünkü Portekizli teknik direktör, oyuncularına kesinlikle sistemi dayatmadı. Tam tersi elindeki kadronun yapısına uygun bir formasyon ve sistem kurmaya özen gösterdi. Hazırlık kampı ve hatta resmi maçlarda bile futbolcularına göre bir sistem için çalışmalar yaptı. Bu durum da kısa sürede futbolcuların hoşuna gitti. Oyuncular 90 dakika boyunca keyif almaya başladı. İlk 11’de başlayan ya da maça sonradan giren tüm futbolcular istekli ve hırslı bir görüntü çiziyor. Takım adeta maçların bitmemesini istiyor. Bu duruma en bariz örnek son oynanan ve 4-1 kazanılan Austria Wien karşılaşması oldu. Kenarda yedek bekleyen oyuncular bile maçtan keyif aldı. Bu sinerji hem saha sonuçlarına kısa sürede yansıdı hem de taraftarlara güven verdi.

Takım içerisinde de kısa sürede iyi bir arkadaşlık ortamı kuruldu. Ayrıca herkesin Jorge Jesus’a ciddi anlamda saygı duyması da önemli etkenlerden biri olarak göze çarptı.

Joao Pedro heyecanı

Sezonun flaş transferlerden olan Joao Pedro artık forma giymeye hazır hale geldi. Transfer olduğunda sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu, yarın akşamki Konyaspor maçının kadrosunda yer alacak. Jorge Jesus’un Joao Pedro’ya forma vermek istediği belirtildi. 30 yaşındaki yıldızın durumunu antrenmanlarda yakından takip eden Jesus, ilk 11’de şans verme konusunda da sıcak bakıyor. Joao Pedro’nun antrenmanlarda da bir hayli istekli olduğu kaydedildi.

İlk rakip Dinamo Kiev

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu’ndaki fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertli takım ilk maçını 8 Eylül Perşembe günü evinde Dinamo Kiev’le oynayacak. Müsabaka saat 19.45’te başlayacak. Diğer maçların programı şöyle:

15 Eylül Perşembe: Rennes-Fenerbahçe (22.00), 6 Ekim Perşembe: Fenerbahçe-AEK Larnaca (22.00), 13 Ekim Perşembe: AEK Larnaca-Fenerbahçe (19.45), 27 Ekim Perşembe: Fenerbahçe-Rennes (19.45), 3 Kasım Perşembe: Dinamo Kiev-Fenerbahçe (23.00)