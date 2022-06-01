Fenerbahçe 'nin İstanbul'a getirdiği ve görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile başkan Ali Koç ve yöneticiler Kalamış Divan'da bir araya geldi. Fanatik'in ulaştığı görüntülerde, başkan Ali Koç ve Jorge Jesus yemek yiyip, kahve içerek uzun süre sohbet ettiler. İkili İstanbul'da gerçekleştirdiği ilk görüşmede tüm detayları konuştu.

Ekibiyle birlikte gelen Portekizli teknik adamla tüm görüşmeleri gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içerisinde Jorge Jesus'la anlaştıklarını borsaya bildirecek.



