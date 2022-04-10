Fenerbahçe 'de bu akşam Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Futbolcularının bu maçta motivasyon konusunda zaten sıkıntı çekmeyeceğinin bilincinde olan tecrübeli teknik adam, taraftarın da desteğini arkasına alarak sakin ama akıllı bir oyunla sonuca gitmeye çalışacak. Çok iyi bir form grafiği yakalayan Kanarya'da Kartal, telaş yapmadan kendi oyunlarını Sarı- Kırmızılılar'a kabul ettirmeye çalışacak.

Rossi savunma arkasına...

Bekleri sağda Osayi ve solda Filip Novak'ı etkili şekilde kullanmak isteyen deneyimli teknik adam, savunmanın önündeki Crespo ile rakibin orta sahasına baskı yapıp, Zajc'i de geriden oyunu kurarken kullanacak. Hücumu yönlendirmede görevi İrfan Can'a verecek ve Mert Hakan'dan bu konuda destek alacak Kartal, Rossi'yi savunma arkasına koşularda kullanarak, Serdar Dursun'a gol fırsatları yaratmaya çalışacak.

Kartal'ın 7 yıl sonra ilk derbisi

Kanarya'da teknik direktör ismail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçında Sarı-lacivertliler'in başında sahaya çıkacak. en son derbisinde 22 Mart 2015'te Beşiktaş 'ı 1-0 yenen Kartal, Trabzonspor'u da katarsak büyük maçlarda 7 mücadelede 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, tek yenilgisini 18 ekim 2014'te deplasmanda 2-1'le Galatasaray'dan almıştı. Deneyimli hoca, 8 Mart 2015'te ise Aslan'ı, Kadıköy'de 1-0'la devirmişti.

Yusuf Dursun