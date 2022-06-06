Fenerbahçe ’de teknik direktör İsmail Kartal’a yapılan veda töreni ve duygusal görüntüler tüm futbol kamuoyunda alkış aldı. Sadece sarı-lacivertli camiada değil, diğer kulüplerde de Fenerbahçe’de deneyimli çalıştırıcıya gösterilen vefa beğeni topladı.

2021-22 sezonunda sarı-lacivertli takımın başında Süper Lig ’de 18 maça çıkan ve özellikle son 15 haftada yakaladığı yenilmezlik serisiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan İsmail Kartal, elde ettiği 2.’likle dikkat çekti. Takımı 5. sırada devralıp, müthiş serisiyle Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkaran 60 yaşındaki teknik adam, sözleşmesinin bitimiyle görevini dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus’a alnının akıyla devretti. Ancak bu veda sarı-lacivertli camiada duygusal bir burukluk yarattı. Başta Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, İsmail Kartal’ın vedasında çok duygulandı.

İsmail Kartal’ı saha içi ve saha dışında çok takdir eden ve insan olarak da iyi bir dost olarak gördüğünü her fırsatta ifade eden Ali Koç, Fenerbahçe’de en zorlandığı ayrılıklardan birini yaşadı. Hatta başarılı futbol adamına, gelecek sezon Samandıra’da bir direktör ya da bir sorumlu göreviyle kalmasını da önerdi. Fakat esas mesleği olan teknik direktörlüğe devam etmek isteyen İsmail Kartal, bu teklifi kibarca geri çevirdi. Ayrıca Jorge Jesus’un Samandıra’da tamamen yetki sahibi olmasını da isteyen İsmail Kartal, oluşabilecek en ufak bir spekülasyonda mevcut teknik ekibin zarar görmemesini istedi. Başkan Ali Koç da İsmail Kartal’ın bu kararını ve görüşünü anlayışla karşıladı, kulübün kapılarının her zaman kendisine açık olduğu iletildi.

İsmail Kartal, Jorge Jesus’la henüz görüşmese de Başkan Ali Koç vasıtasıyla başarı dileklerini gönderdi ve 2021-22 sezonunda futbol takımı için hazırladığı raporu sundu.

GURURLU BİR VEDA

İsmail Kartal, Fenerbahçe’deki ikinci döneminde herkesin gönlünü kazandı. İlk döneminden çok daha güçlü ve daha kendinden emin olan Kartal, buruk ama gururlu bir ayrılık yaşadı. Özellikle Başkan Ali Koç’un hem görev esnasında hem de bu veda töreninde kendisine gösterdiği saygıya çok değer veren tecrübeli çalıştırıcı çok duygulandı. 2014-15 sezonunda ayrılırken 4 Nisan 2015’teki kurşunlanma olayı ve kaçırılan şampiyonluk nedeniyle çok üzgün olan İsmail Kartal, şimdi ise güzel bir veda töreniyle ayrıldı.

HEP BAŞARILI OLDU

Teknik direktörlük kariyerinde iki farklı dönemde Fenerbahçe’de çalışan İsmail Kartal, rekorlarıyla dikkat çekiyor. İlk olarak 2014-15 sezonunda sarı-lacivertli takımın başına geçen Kartal, o sezon 46 resmi maçta takımın başında yer almış, 30 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi almıştı. İsmail Kartal’lı takım 2.17’lik puan ortalaması tutturmuştu. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 88 gol atmış, 44 gol yemişti.

2021-22 sezonunda da takımı devralan 60 yaşındaki çalıştırıcı, 21 resmi maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Özellikle ligde son 15 maçta 11 galibiyet 4 beraberlikle müthiş bir seri yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, ligde 2.26’lık puan ortalaması elde etti. Lig tarihinde Fenerbahçe’de en fazla puan ortalaması tutturan yerli hocalardan biri İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’la beraber bu başarıyı paylaştı.