Son dakika Fenerbahçe haberi! İşin sırrı 6 numarada
Taktik formasyon olarak 3’lü sisteme yakın duran ama zaman zaman 4’lü savunma da deneyen Jorge Jesus için esas olarak orta sahada 6 numaralar öne çıkıyor. Portekizli hoca, İsmail Yüksek, Arao ve Miguel Crespo’nun performansına büyük önem veriyor.
Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe ’de taktik formasyonlar da en çok konuşulan konular arasında duruyor.
Milliyet'in haberine göre; 3’lü savunmaya daha yakın duran ama zaman zaman 4’lü savunma denemekten de çekinmeyen teknik direktör Jorge Jesus için esas olarak orta sahada 6 numaralar önem taşıyor.
6 NUMARALARA BÜYÜK İŞ
Çünkü her iki sistemde de oyunun dengesini sağlamak adına 6 numaralara büyük iş düşüyor. Bu sezon özelinde de kadroda İsmail Yüksek, Miguel Crespo ve Willian Arao’nun performansı herkesin içini rahatlatıyor. 3 oyuncunun da formda görüntü çizmesi ve takıma uyum sağlamaları teknik heyetin elini güçlendiriyor.
ARAO 10 MAÇTA OYNADI
Jorge Jesus, bu 3 ismi rotasyonlu bir şekilde aynı verimlilikte kullanıyor. Arao-İsmail, Arao-Crespo, Crespo-İsmail gibi ikili olarak da 6 numaralarını değerlendiren Portekizli hoca, bazı zamanlarda da bu isimleri tek başlarına görevlendiriyor. Bu sezon 13 resmi maç oynayan Fenerbahçe’de Arao 10 karşılaşmada, İsmail ve Crespo da 8 mücadelede forma giydi. Rennes maçında İsmail Yüksek’in performansı alkış toplarken, bir hafta önce de Dinamo Kiev önünde Arao-Crespo ikilisi olumlu işler yapmıştı. Şu anda Süper Lig’de de diğer rakiplerle kıyaslandığında en hazır ve en geniş 6 numara rotasyonu Fenerbahçe’de bulunuyor.