Son dakika Fenerbahçe haberi! İşin sırrı 6 numarada

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe ’de taktik formasyonlar da en çok konuşulan konular arasında duruyor.

Milliyet'in haberine göre; 3’lü savunmaya daha yakın duran ama zaman zaman 4’lü savunma denemekten de çekinmeyen teknik direktör Jorge Jesus için esas olarak orta sahada 6 numaralar önem taşıyor.

6 NUMARALARA BÜYÜK İŞ

Çünkü her iki sistemde de oyunun dengesini sağlamak adına 6 numaralara büyük iş düşüyor. Bu sezon özelinde de kadroda İsmail Yüksek, Miguel Crespo ve Willian Arao’nun performansı herkesin içini rahatlatıyor. 3 oyuncunun da formda görüntü çizmesi ve takıma uyum sağlamaları teknik heyetin elini güçlendiriyor.

ARAO 10 MAÇTA OYNADI

Jorge Jesus, bu 3 ismi rotasyonlu bir şekilde aynı verimlilikte kullanıyor. Arao-İsmail, Arao-Crespo, Crespo-İsmail gibi ikili olarak da 6 numaralarını değerlendiren Portekizli hoca, bazı zamanlarda da bu isimleri tek başlarına görevlendiriyor. Bu sezon 13 resmi maç oynayan Fenerbahçe’de Arao 10 karşılaşmada, İsmail ve Crespo da 8 mücadelede forma giydi. Rennes maçında İsmail Yüksek’in performansı alkış toplarken, bir hafta önce de Dinamo Kiev önünde Arao-Crespo ikilisi olumlu işler yapmıştı. Şu anda Süper Lig’de de diğer rakiplerle kıyaslandığında en hazır ve en geniş 6 numara rotasyonu Fenerbahçe’de bulunuyor.