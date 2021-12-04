Son dakika Fenerbahçe haberi! İç transferde 2 imza birden!

Fenerbahçe 'de sezon sonu için çalışmalar başladı. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için teklif hazırlıyor. Fenerbahçe yönetiminin hedefi ocak ayı gelmeden bu iki isme 5'er yıllık yeni sözleşmeyi imzalatmak.

Sarı-lacivertli idareciler, Ferdi'nin A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasından memnun.









Ferdi Türk statüsünde devam edecek

Bu sayede 22 yaşındaki Ferdi, Türk statüsünde oynamaya devam edecek. Yönetimin, bu tercihi de göz önünde bulundurarak bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

Derbide kendini ispat etti!

Kaleci Berke Özer ise başta Galatasaray derbisi olmak üzere kendisini ispat ettiği için sınıfı geçti. Sarılacivertli yönetim, 21 yaşındaki file bekçisiyle uzun vadeli çalışmayı hedefliyor. Berke de çocukluk hayali olan Fenerbahçe'de futbolu bırakarak aynı Volkan Demirel gibi tarihe geçmek istiyor.

İrfan yoksa Mesut var

Fenerbahçe'de Süper Lig'de yarın (5 Aralık) oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının planı belli oldu. Sarı-lacivertliler, cezaları bulunan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'den yoksun olarak maça çıkacak.

Tisserand ve Mert Hakan ise cezadan dönecek. Valencia'nın bu maçta 90 dakika oynaması beklenmiyor. İrfan'ın yokluğunda takımı Mesut Özil yönetecek. Sol bekte ise Szalai görev alacak. Orta alanda Mert Hakan'ın partneri için üç aday var: Crespo, Sosa ve Gustavo.