Sarı-Lacivertliler’in yıllardır devam eden Jorge Jesus hayali sonunda gerçek olacak gibi görünüyor. Başkan Ali Koç Portekiz’de görüştüğü tecrübeli çalıştırıcıyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Jesus, 2009’da Benfica’nın başına geçene kadar Portekiz’de birçok takımda görev yaptı. Sonrasında ise adeta kupa koleksiyoncusu oldu. 67 yaşındaki çalıştırıcı, 2009-2015 yılları arasında Benfica ile Portekiz futboluna damga vurdu. Ligde 3 şampiyonluk kazanan Jorge Jesus, 5 kez Portekiz Lig Kupası’nı ve 1 kez de Portekiz Süper Kupası’nı kaldırdı. 2012-13 sezonunda ise Jesus’un Benfica’sı Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe ’yi eledi, finalde Chelsea’ye kaybetti.

Sporting sürprizi

Tecrübeli teknik adam, 2015’te şok bir kararla Benfica’dan ayrılarak ezeli rakibi Sporting Lizbon’un başına geçti. Burada 3 sezon kalan Jesus için Sporting macerası çok da iyi geçmedi. Yine de Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası’nı kazandı. Ardından Suudi Arabistan’da Al-Hilal ile Süper Kupa’yı kaldıran başarılı teknik adam, 2019-20’de rotasını Brezilya’ya çevirdi. Jorge Jesus, sadece 1 sezon çalıştırdığı Flamengo ile ortalığı kasıp kavurdu. 67 yaşındaki çalıştırıcı, tek sezona Brezilya Ligi, Copa Libertadores, Recopa Sudamericana ve Brezilya Süper Kupası şampiyonluğu sığdırarak adını Flamengo tarihine altın harflerle yazdırdı.

İkinci dönemi başarısız

Jorge Jesus, 3 Ağustos 2020’de Benfica’ya geri döndü. Ancak ikinci macerası istediği gibi gitmedi. Kırmızı-Beyazlılar, geçen sezonu Sporting ve Porto’nun arkasında 3. sırada bitirdi. Jesus, bu sezon da işleri yoluna koyamadı. Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı geride bırakıp gruptan çıksalar da ligde beklenen sonuçlar gelmedi ve takım içinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 28 Aralık’ta görevinden ayrıldı.

Forvetleri gol makinesi yapıyor

Jorge Jesus’un elinin dediği forvetler adeta uçuşa geçiyor. Benfica’daki ilk döneminde iki oyuncu patlama yaptı. Oscar Cardozo 233 maçta 133 gole, Jonas ise 35 mücadelede 31 gole imza attı. Sporting Lizbon’da ise Hollandalı oyuncu Bas Dost, 90 karşılaşmada 70 kez ağları sarstı. İslam Slimani ise 48 mücadelede 32 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Jesus, Flamengo’da ise iki hücumcudan müthiş verim aldı. Gabriel Barbosa 32, Bruno Henriuqe ise 28 kez ağları sarstı. Jorge Jesus, Benfica’daki son döneminde ise Darwin Nunez’i futbol dünyasına armağan etti. Uruguaylı forvet, Jesus’un yönetimi altında 66 maça çıkıp 32 gol attı.

Kariyeri olaylarla dolu

Jorge Jesus, çalıştırdığı hemen her takımda önemli başarılar elde etti. Ancak tecrübeli çalıştırıcının yaşadığı sıkıntılar da oldu. Jesus, özellikle oyuncularla anlaşma konusunda zaman zaman sorunlarla karşılaşabiliyor. 2012-13 sezonunda Vitoria Guimaraes ile oynanan Portekiz Kupası Final maçında Oscar Cardozo, 1-0 öndeyken kendisini 70. dakikada kenara alan Jesus’u sert bir şekilde itti. Benfica finali 2-1 kaybetti, Paraguaylı forvet maçtan sonra hocasından ve takımdan özür diledi. 2017-18 sezonunda ise Sporting’de kâbus gibi bir olay yaşandı. Takımın ligi 3. sırada bitirmesinin ardından Sporting’li holiganlar antrenman tesislerini basıp herkese saldırdı. Jorge Jesus, yardımcısı Raul Jose ve birçok oyuncu olayda yaralandı. Portekizli hoca takımdan ayrıldı. 67 yaşındaki teknik adamın son Benfica macerası da krizle sonlandı. Şu anda Başakşehir forması giyen Pizzi, 23 Aralık 2021’de Porto’ya 3-0 kaybedilen kupa maçının ardından ilk idmanda Jesus’a taktikleri nedeniyle eleştiri yöneltti. Buna çok sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı, tüm takımın önünde Pizzi’yi sert bir şekilde itti ve antrenmandan kovdu. Ancak bu hareketi ters tepti, tüm oyuncular Jesus’u protesto edip soyunma odasına gitti. Bu olay sonrası Benfica, Jesus ile yollarını ayırdı.