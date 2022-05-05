Son dakika Fenerbahçe haberi! Gian Piero Gasperi için resmi açıklama

Vitor Pereira sonrası geçici olarak teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe , yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor. Son olarak gündeme gelen isim ise Gian Piero Gasperini oldu. Atalanta'yı çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın menajeri Claudio Druetta, konuyla ilgili Akşam.com.tr'ye konuştu.

GİAN PİERO GASPERİNİ FENERBAHÇE'YE İDDİASI

Joachim Löw sonrası rotayı Jorge Jesus'a kıran Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla henüz orta yolu bulamazken, gündeme son olarak Gasperini gelmişti. Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan temsilcisi Atalanta'yı çalıştıran başarılı hoca için menajeri Druetta'dan Akşam'a açıklama geldi.

Claudio Druetta, yaptığı açıklamada, "Gasperini'nin Fenerbahçe gibi bir planı şu an yok. Gian'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE VE İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR

Atalanta ile çok başarılı sezonlar geçiren ve takımı Şampiyonlar Ligi potasına sokan İtalyan çalıştırıcı için İspanya ve İngiltere'den teklifler geldiği öğrenilirken, şu an için Fenerbahçe ihtimalinin çok zayıf olduğu bildirildi.

ÜÇLÜ DEFANS OYNATIYOR

Bu sezon Serie A'da 8. sırada bulunan Atalanta, Avrupa'ya katılmak için üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Geçen sezonu 3. sırada bitiren Atalanta, ligin en çok gol atan takımı olmuştu.

Üçlü savunma sistemini tercih eden Gasperini, oynadığı hücum futbolu ve oyunculardan aldığı verimle birkaç yıldız İtalyan medyasının gözdesi konumunda bulunuyor. 2016 yılında Atalanta'nın başına geçen Gasperni'nin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. (Akşam)