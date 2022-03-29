Fenerbahçe 'nin geçen sezonun devre arasında Arsenal'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonrasında Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakıldı. Bu gelişmenin ardından Mesut'un sezon sonunda başka bir takıma transfer olacağı söylentileri kamuoyunda dolaşmaya başladı.

Radyospor'da Özgür Sancar, Mesut Özil ile ilgili konuyu bir dönem Fenerbaçe'de futbol oynayan, teknik direktör Cömert Pehlivan'a sordu. Canlı yayın konuğu olan Pehlivan, ''ABD'de yaşıyorum. Bir ara Miami'de bulundum. Bu nedenle Inter Miami kulübüyle yakınım. Mesut'un bundan sonraki durağının MLS olacğını düşünüyorum. Miami ile yolu mutlaka kesişecek. Ama sezon sonu mu olur tam bilemiyorum. Bunun dışında ben ABD'de başka bir takıma geleceğini düşünmüyorum. Toronto çok istemişti; ama Mesut kabul etmedi. Inter Miami'nin hayali Mesut. Bence Mesut da buna sıcak bakıyor. Ama kariyeri için Inter Miami ne kadar doğru olur bilemiyorum. Miami kulübündeki kaynaklar, Mesut'un transfer gündeminde olduğunu söylüyorlar. Miami'nin Mesut'u istediğinin altını net biçimde çiziyorum'' dedi.



