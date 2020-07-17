Fenerbahçe'de son dakika Ferdi Kadıoğlu gelişmesi. Göztepe'ye iki muhteşem gol atan ve ilk 11'in değişmez ismi olma konusunda adeta formasını garanti altına alan Ferdi'ye talip var. Fenerbahçe kariyerinin ardından Championship ekibi Derby County'e imza atan Philip Cocu, genç oyuncunun transfer edilmesini istiyor.

The72.co.uk'un haberine göre; Cocu'nun transfer listesinde; Sam Lammers, Menno Koch, Mauro Junior, Jordy de Wijs ve Ferdi Kadıoğlu var. Haberde, Cocu'nun Ferdi'yi ocak transfer döneminde de istediği aktarıldı. Fenerbahçe'de 11'e girmeyi başaran genç futbolcunun bu transfere sıcak bakmayabileceği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 21 lig maçında görev aldı ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu ayrıca Türkiye Kupası'nda da 8 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.



