Yaz transfer sezonun tamamlanmasına 3 gün kala Fenerbahçe 'nin stoper transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 17 olan yabancı sayısını 14'e düşürecek olan Fenerbahçe'nin stoper transferi için önündeki tek seçenek 21 yaş altı oyuncu transferi. Çünkü 21 yaş altındaki yabancı transferleri 14 olan kontenjana dahil edilmiyor. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in stoper transferi için 3 futbolcu üzerinde durduğu öğrenildi. Bu oyuncular Saint Etienne forması giyen Gineli Saidou Sow (20), Lyon'da oynayan Fildişili Sinaly Diomande (21) ve Montpellier'in Fransız oyuncusu Maxime Esteve (20).

PİYASA DEĞERLERİ4-5 MİLYON EURO

Üç oyuncunun da güncel piyasa değeri 4 ile 5 milyon Euro arasında bulunuyor. Sarı-Lacivertli kurmayların kalan süreyi göz önünde tutarak

oyuncuların kulüpleri ile hemen temasa geçtiği, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi.









FENER'İN ACELESİ VAR...

Fenerbahçe kontenjana takılmamak için 21 yaş altı oyuncu almak zorunda. Adaylar belli olsa da 3 günlük sürenin Fener yönetimine yetip yetmeyeceği soru işareti.

BAŞKAN KOÇ TRANSFERE SICAK

Kayseri maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus transferi kapadıklarını açıklarken, Başkan Ali Koç'un stoper transferine sıcak baktığı ve kalan 3 günlük sürede takviye için çaba göstereceği öğrenildi.