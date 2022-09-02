Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, geçen hafta Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Enner Valencia’nın yokluğunda takımı çift santrfor oynatıp, Joshua King ile Joao Pedro’ya görev vermesi bekleniyor.

Portekizli çalıştırıcının, King ve Pedro’nun antrenmanlarda gösterdiği performanstan memnun olduğu ve iki oyuncuyu ilk 11’de oynatacağı belirtildi.

SERDAR AZİZ GÖREVE HAZIR

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı geçen Serdar Aziz, yaklaşık 1.5 ay sonra takımla çalışmalara başlarken, tecrübeli futbolcunun fizik kondisyon açısından iyi durumda olduğu ve görev verilmesi halinde bu haftaki Kayserispor maçında oynayabileceği belirtildi.

Serdar Aziz’in dönmesiyle birlikte Maurico Lemos’un yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. (Hürriyet)