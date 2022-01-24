Fenerbahçe 'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından forma bulmakta zorlanan Dimitrios Pelkas'a talip çıktı. Sportime sitesinde yer alan habere göre; Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımının, Sarı Lacivertli takımdan Yunan futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi. Haberde, Zorya Luhansk'ın dışında oyuncuyla birçok takımın daha ilgilendiği iddia edildi.

Sarı Lacivertliler'in teklife vereceği yanıt bekleniyor.

28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.







