Son dakika Fenerbahçe haberi! Diego Rossi gerçeği faaliyet raporunda ortaya çıktı
Fenerbahçe Kulübü'nün sezon başında MLS ekibi Los Angeles FC'den kiraladığı Diego Rossi'yle ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden açıklanan "1 Haziran - 31 Ağustos faaliyet raporunda" Uruguaylı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Kulübü, sezon başı transfer döneminde MLS takımlarından Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Kulübümüz, ABD’nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
Faaliyet raporu farklı
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, 1 Haziran ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki faaliyet raporunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında, "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha’nin transferleri gerçekleştirilerek, oyuncularla 2021-2022 / 2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır" metni yer aldı.
İşte faaliyet raporundaki o bölüm...
Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maçta oynadı. 23 yaşındaki Uruguaylı rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. Diego Rossi takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. (Skorer)