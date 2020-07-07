Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransız ekibi Toulouse'un Redbird tarafından satın alınması sonrası başkanlık koltuğuna oturacaktı. Henüz bu anlaşma resmiyete dökülmemiş olsa da Comolli, transfer çalışmalarına başladı. Fransız futbol adamının ilk olarak Fenerbahçe'den Michael Frey'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fransa Ligue 2'ye düşen Toulouse, ilk etapta 9 Temmuz'a kadar bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Çünkü bu aşamada yapacakları transfere kayıt imkanı sağlayacaklar. Aksi takdirde ise 10 Ağustos'u beklemeleri gerekecek.

Comolli, 2018-19 sezonu öncesi Michael Frey'in Zürich'ten 2.64 milyon Euro bonservis ile Fenerbahçe'ye transferini sağlamıştı. Frey, bu sezonu Almanya İkinci Lig ekiplerinden Nürnberg'de geçirirken 29 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. İsviçreli oyuncu, daha önce Fransa'da Lille forması da giymişti.



