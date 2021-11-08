Son dakika Fenerbahçe haberi! Çanlar Pereira için çalıyor

Süper Lig 'de Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 10'a çıkan Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği artık iyice sorgulanmaya başladı. Sezon başından beri 3-4-3 sisteminden vazgeçmeyen, iyi oynayan takımı bir sonraki karşılaşmada bozarak ilk 11'le ve oyuncuların yerleriyle sık sık oynayan Pereira, dün akşam da bu geleneğini sürdürdü. Antwerp maçının en iyilerinden Jose Sosa yedek kaldı ve beklentilere rağmen oyuna giremeden 90 dakikayı tamamladı. Kayseri'nin golü gelince Portekizli hoca, ikinci yarı öncesi 3 değişiklik birden yaptı ve 18. resmi maçında 4-4-2'ye döndü! Pereira, Konya deplasmanında da 2 gol yedikten sonra 41'de iki değişiklik yapmıştı. Bir türlü iyi bir kimya yakalayamadığı Mesut Özil'i 69'da oyuna alan deneyimli teknik adamın geleceği büyük bir soru işareti olarak gözüküyor.