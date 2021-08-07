Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Bursaspor 'dan Burak Kapacak'ı resmen kadrosuna dahil etti. Sarı Lacivertli ekip, 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

5 yıllık anlaşma

Fenerbahçe'den yapılan transfer açıklamasında; ''Futbol A Takımımız, Bursaspor’dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!'' ifadelerine yer verildi.

77 numaralı formayı giyecek

Ülker Stadı’nda gerçekleşen imza töreni sonrasında formayla poz veren Burak, Gökhan Gönül ile özdeşleşen 77 numaralı formayı giyecek.

Burak Kapacak, 2008'de Bursaspor TV'de yaptığı değerlendirmede Arsenal'in İspanyol sağ beki Hector Bellerin ve Gökhan Gönül'ü örnek aldığını açıklamıştı.

Fenerbahçe transfer döneminde daha önce Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağatay Kurukalı ve Emir Ortakaya'ya imza attırmıştı. Bursaspor’da son dönemlerde hücuma sunduğu katkı ile dikkati çeken Burak Kapacak, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 78 maçta 7 gol kaydederken, 15 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon ise lig ve kupada toplamda 34 maça çıkan genç oyuncu; 7’şer gol ve asist ile hücuma katkı verdi.



