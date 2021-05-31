Son dakika... Önümüzdeki sezon şampiyonluğu tek hedef belirleyecek olan sarı-lacivertliler, ligin zirvesine oynayacak bir kadro oluşturmanın peşinde. Geride kalan sezonun son 10 haftasında takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun da önümüzdeki sezon devam edeceği büyük ölçüdü düşünülürken, sarı-lacivertli yönetim transferde düğmeye bastı.

Real Madrid'de son yıllarda kadrodaki yerini kaybetmeye başlayan Brezilyalı sol bek oyuncusu Marcelo, İspanyol basını tarafından Fenerbahçe'ye yazıldı.

Zinedine Zidane'nın Madrid ekibinden ayrılması ve Marcelo ile aynı mevkide oynayan David Alaba'nın 5 yıllığına İspanyol devine transfer olmasıyla birlikte Marcelo'nun geleceğinin de Madrid'de devam etmeyeceği söylendi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, 14 yıldır Real Madrid forması giyen Marcelo için harekete geçen Fenerbahçe, Marcelo'nun birçok talibinin olmasına rağmen bu transferde güçlü olarak görülüyor.

Transferdeki en büyük engel ise Marcelo'nun 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi olacak. Deneyimli oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtilirken, Marcelo'nun da yeni bir macera arayışı içerisinde Türkiye'yi tercih edebileceği belirtildi.

Real Madrid'den yıllık 12 milyon Euro kazanan Marcelo, İspanya kariyeri boyunca 528 maça çıktı ve 38 gol atıp 101 asist yaptı.