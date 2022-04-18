Sarı-Lacivertliler’de son haftalardaki müthiş takım performansı kadar Arda Güler’in inanılmaz çıkışı da yüzleri güldürüyor. 17 yaşındaki oyuncu, kendisine verilen şansları çok iyi kullandı, artık tamamen A takımın bir parçası haline geldi. Arda Güler, Alanyaspor karşısında ilk kez gol sevinci yaşayıp, Fenerbahçe tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olmuştu. Kayseri karşısında da ağları sarsan başarılı futbolcu için Göztepe mücadelesinin de kariyerinde ayrı bir anlamı oldu. Arda, penaltıdan ağları sarsarak Kadıköy’deki ilk gol sevincini yaşadı. 17 yaşındaki yıldız böylece ligde 3 gol, 2 asistlik performansa ulaştı. Dikkat çeken nokta ise genç oyuncunun bu rakamlara, sahada sadece 224 dakika kalarak ulaşmış olması. Her 45 dakikada bir skor katkısı sağlayan Arda Güler, bu istatistikte ligin en iyisi (En az 90 dakika süre alan oyuncular içerisinde) oldu.









20 milyon Euro!

Fenerbahçe, Arda Güler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Bu kontratın detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre 17 yaşındaki yıldız, her sezon A takımda en az 1300 dakika süre alacak. İmaj hakları ise oyuncu ile kulüp arasında yarı yarıya paylaşıldı. En çarpıcı madde ise Arda’nın serbest kalma bedeli. Buna göre önümüzdeki yaz 20 milyon Euro, bir dahaki yaz 25 milyon Euro, üçüncü yaz ise 30 milyon Euro veren takım, geleceğin süper yıldızını kadrosuna katabilecek.