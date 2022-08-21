2019-20 sezonunun başında Ersun Yanal'ın isteğiyle 1,5 milyon euroya transfer olan Altay Bayındır, kısa sürede gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların gönlünü fethetmişti.

ALTAY BAYINDIR ERSUN YANAL'I HAKLI ÇIKARDI

Söz konusu dönemde yabancı kaleci transferi yapmayı düşünen Ali Koç yönetimi, Ersun Yanal'ın isteği ve diretmesiyle Altay Bayındır'ı kadrosuna katmıştı. İlerleyen süreçte deneyimli teknik direktörün haklılığı bir kez daha görülmüş oldu.

10 MAÇTA KALESİNİ GOL KAPATTI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de 24 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 20 gol görmüştü. Başarılı file-bekçisi 10 maçta da kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

SÖZLEŞME HAMLESİ

Fenerbahçe 'de, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Altay Bayındır, ilk 3 yıl 3.5 milyon TL garanti ücret ile oynadı. Bu sene sözleşmesi gereği maaşı 3.8 milyon TL'ye çıkan Altay'ın maç başı ücretlerle kazancı 5.5 milyon TL'yi zor buluyor.

MASAYA OTURUYOR

Takımın en faydalı ve kaptanı olmasına rağmen kazancı 300 bin euro'yu bile bulmayan Altay, kulüpten hala istediği sözleşme yenileme şartlarını bulamadı. Yıldız futbolcunun kısa zaman içinde yönetimle yeni sözleşme için bir kez daha masaya oturması bekleniyor. (Takvim)