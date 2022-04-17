Son dakika Fenerbahçe haberi... Altay Bayındır bildiğiniz gibi!

Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yolunda mücadele ederken, son olarak Göztepe ile kozlarını paylaştı. Zafere uzanan Kanarya'da galibiyette önemli rol oynayan isimlerden biri de kaleci Altay Bayındır oldu. Yıldız file bekçisi, İzmir ekibi karşısında ortaya koyduğu futbolla galibiyete doğrudan etki etmeyi başardı. Özellikle ilk yarıda erken bir golle öne geçen Kanarya'da Altay, iki kritik kurtarışa imza attı. Milli futbolcu, 18. dakikada Francois Moubandje 40'ta ise David Tijanic'in net şutlarını çıkardı.

8. kez geçit yok

24 yaşındaki file bekçisi, ortaya koyduğu üst düzey performans ile Kanarya'nın, İzmir ekibi karşısında olası bir puan kaybı yaşamasını engelledi. Yıldız kaleci, karşılaşma boyunca kalesine gelen 3 şutun tamamında Sarı-Kırmızılı futbolculara şans tanımadı. Sarı- Lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Altay, 31 gol yedi, Göztepe maçıyla birlikte 8. kez de kalesini gole kapattı.