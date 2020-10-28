Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bugün hem Emre Belözoğlu, hem de Erol Bulut için düzenlenen basın toplantısında dikkat çekici sözler söyledi. Koç, "Favori transferiniz hangisi?" sorusunu "Gökhan Gönül" diyerek yanıtladı. Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den ayrılış döneminde hissettiklerini ve tecrübeli futbolcuya olan sevgilisi şu sözlerle dile getirdi:

"Gökhan Gönül buradan ayrıldığı zaman benim içim parçalanmıştı. Gökhan Gönül'ün aldığı parayı, oynadığı yıla bölerseniz, en az para alan oyunculardan biri olduğu görülecektir. Bizden ayrılış şekli, sanki paradan dolayı ayrılıyor gibi yansıtılması, Beşiktaş maçlarında tribünde yaşanan olaylar, onları kimlerin organize ettiğini de biliyorum, benim içimi çok acıtmıştı. Ben seçim zamanı her türlü tepki almayı göze alıp Gökhan Gönül ile ilgili düşüncelerimi söylemiştim. O forma ona yakışıyor. Bizim kaptanımız olması da Gökhan Gönül'e yakışıyor. Onun dışında isim vermeyeyim haksızlık olur ama kafamda birkaç isim var bunlar sezonun sürprizi olur diyebileceğim.."











