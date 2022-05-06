Son dakika Fenerbahçe haberi! 6 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Yeni sezon planlamasını şampiyonluk kovalayacak bir ekip kurmak üzerine yapan Fenerbahçe , şimdiden takımın yapısına uymayan 6 futbolcusu ile yollarını ayırmaya karar verdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği raporda başta kaleci Berke Özer olmak üzere, maliyetleri bir hayli yüksek olan Valencia, Sosa, Berisha, Novak ve Tisserand'ın isimleri olacak. Yönetim sözleşmesi süren oyuncularla karşılıklı olarak anlaşıp, fesih yoluna gidecek. Sözleşmesi sona erenlerle ise yeni bir anlaşma yapılmayacak.