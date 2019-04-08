Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. De maç öncesi iddaa oranları açıklandı. Ev sahibi Fenerbahçe 2.10 oranla maçın favorisi oldu. Beraberliğe 3.10 oran verilirken Galatasaray'ın galibiyetine ise 2.45'lik oran verildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona ermişti. O karşılaşmada ise Galatasaray'a 1.75'lik galibiyet oranı verilerek favori gösterilmişti. Beraberliğe 3.10, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.25'lik oran verilmişti.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı iddaa oranları

Fenerbahçe: 2.10

Beraberlik: 3.10

Galatasaray: 2.45

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Terimli Galatasaray 55 puanla ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 32 puanla 13. sırada bulunuyor.

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